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COLISÃO

Acidente com motos deixa dois feridos em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Moto pegou fogo após colisão em Jacareí
Moto pegou fogo após colisão em Jacareí

Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou duas pessoas feridas no bairro Jardim América, em Jacareí. A ocorrência, na avenida Lucas Garcês, foi registrada na noite de quinta-feira (29) e resultou no incêndio de um dos veículos.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado para extinção do fogo e socorro às vítimas.

Um homem de 23 anos sofreu uma contusão em membro inferior. O outro, de 19 anos, fraturou o punho e teve luxação no ombro. Ambos foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos e sobre a dinâmica do acidente.

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