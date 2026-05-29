Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou duas pessoas feridas no bairro Jardim América, em Jacareí. A ocorrência, na avenida Lucas Garcês, foi registrada na noite de quinta-feira (29) e resultou no incêndio de um dos veículos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O Corpo de Bombeiros foi acionado para extinção do fogo e socorro às vítimas.
Um homem de 23 anos sofreu uma contusão em membro inferior. O outro, de 19 anos, fraturou o punho e teve luxação no ombro. Ambos foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos e sobre a dinâmica do acidente.