Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou duas pessoas feridas no bairro Jardim América, em Jacareí. A ocorrência, na avenida Lucas Garcês, foi registrada na noite de quinta-feira (29) e resultou no incêndio de um dos veículos.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado para extinção do fogo e socorro às vítimas.