A Polícia Civil desarticulou um esquema de recolha de dinheiro e manutenção de máquinas caça-níqueis na avenida Tassaburo Yamaguchi, em Campos do Jordão.

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A ação ocorreu na tarde de quinta-feira (28) com a abordagem estratégica a um veículo Fiat Mobi branco, após uma investigação de inteligência identificar que o condutor era o responsável por recolher os lucros do jogo de azar em diversos bares da cidade.