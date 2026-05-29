A Polícia Civil desarticulou um esquema de recolha de dinheiro e manutenção de máquinas caça-níqueis na avenida Tassaburo Yamaguchi, em Campos do Jordão.
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A ação ocorreu na tarde de quinta-feira (28) com a abordagem estratégica a um veículo Fiat Mobi branco, após uma investigação de inteligência identificar que o condutor era o responsável por recolher os lucros do jogo de azar em diversos bares da cidade.
O suspeito foi detido em flagrante com dinheiro, máquinas de cartão e anotações da contabilidade criminosa, sendo conduzido à delegacia local.
Abordagem
De acordo com o boletim de ocorrência, a operação teve início após trabalho de inteligência, em que os agentes monitoravam o carro, que vinha sendo utilizado por um homem de 33 anos, conhecido como"Minhoca".
Ele é apontado como o operador logístico de um grupo, responsável por dar manutenção às máquinas caça-níqueis e recolher os valores arrecadados no comércio local. Os policiais civis montaram uma campana na avenida Tassaburo Yamaguchi e interceptaram o investigado no momento em que ele tentava sair do município.
Apreensões
Durante a revista no automóvel, a polícia localizou uma grande quantidade de evidências da atividade ilícita. Ao todo, foram apreendidos:
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R$ 3.705,90 em espécie, composto por uma grande quantidade de cédulas de valores baixos e mais de 300 moedas, o que caracteriza o recolhimento típico desse tipo de jogo;
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43 periféricos de informática, como cartões de memória, módulos, chicotes e placas eletrônicas usadas na manutenção dos equipamentos;
Prisão
O suspeito foi conduzido ao plantão policial de Campos do Jordão e preferiu exercer seu direito constitucional de permanecer calado, sem fornecer detalhes sobre os demais integrantes do grupo criminoso.
O caso foi registrado como jogo de azar (Artigo 50 da Lei de Contravenções Penais) e localização/apreensão de veículo. O investigado foi liberado para responder ao processo em liberdade, conforme determina a legislação para esse tipo de infração. O material e o carro ficaram apreendidos e o caso segue sob a análise do delegado titular da unidade.