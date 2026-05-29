29 de maio de 2026
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FALSIDADE IDEOLÓGICA

Procurado tenta enganar PRF com documento falso na Dutra

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PRF
Suspeito conduzia veículo com documentos falsos para ocultar mandado de prisão por homicídio
Suspeito conduzia veículo com documentos falsos para ocultar mandado de prisão por homicídio

Um homem procurado por homicídio foi preso durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na Rodovia Presidente Dutra, em Jacareí. A abordagem ocorreu na manhã de quinta-feira (28) no km 157.

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Ele conduzia uma caminhonete VW/Amarok e, durante a verificação dos documentos, a equipe notou inconsistências. A identificação por reconhecimento facial e a consulta aos sistemas policiais apontaram que ele usava identidade falsa para ocultar o fato de ter um mandado de prisão em aberto por homicídio com pena de 14 anos de reclusão em regime fechado.

Segundo informações, ele pagou caro pela emissão de um registro civil falso e conseguiu obter uma CNH com outro nome.

Diante dos fatos, ele foi preso pelos crimes de falsidade ideológica e, em cumprimento ao mandado judicial, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em São José dos Campos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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