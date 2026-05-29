Um homem procurado por homicídio foi preso durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na Rodovia Presidente Dutra, em Jacareí. A abordagem ocorreu na manhã de quinta-feira (28) no km 157.

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Ele conduzia uma caminhonete VW/Amarok e, durante a verificação dos documentos, a equipe notou inconsistências. A identificação por reconhecimento facial e a consulta aos sistemas policiais apontaram que ele usava identidade falsa para ocultar o fato de ter um mandado de prisão em aberto por homicídio com pena de 14 anos de reclusão em regime fechado.