Um jovem de 19 anos foi atingido por dois tiros na rua Filadelfo Santos Reis, no bairro Santa Clara, em Guaratinguetá. O crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira (29). Ele foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. Até o momento, ninguém foi preso.
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Os tiros
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima conversava em frente a uma residência quando uma motocicleta com dois ocupantes se aproximou e o garupa efetuou diversos disparos em sua direção. Um dos tiros acertou seu braço esquerdo e outro o atingiu na região abaixo da axila esquerda. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, o encontrou consciente e orientado.
O jovem não reconheceu os autores e não conseguiu fornecer detalhes sobre a motocicleta utilizada. Ele também afirmou desconhecer a motivação do ataque e disse não ter inimizades.
Socorro
O primeiro atendimento foi prestado por uma equipe do Samu (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência). Na sequência, o rapaz foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da região, onde permaneceu internado em observação. De acordo com as primeiras informações médicas, um dos projéteis ficou alojado em seu corpo, mas o estado de saúde é estável, sem aparente risco de vida.
Investigação
Policiais verificaram a existência de câmeras de segurança nas proximidades. As imagens poderão auxiliar na identificação dos suspeitos.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio de autoria desconhecida.