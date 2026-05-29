Um jovem de 19 anos foi atingido por dois tiros na rua Filadelfo Santos Reis, no bairro Santa Clara, em Guaratinguetá. O crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira (29). Ele foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. Até o momento, ninguém foi preso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os tiros

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima conversava em frente a uma residência quando uma motocicleta com dois ocupantes se aproximou e o garupa efetuou diversos disparos em sua direção. Um dos tiros acertou seu braço esquerdo e outro o atingiu na região abaixo da axila esquerda. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, o encontrou consciente e orientado.