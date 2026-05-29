A rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123) passa por recapeamento asfáltico no acesso a Campos do Jordão. A obra faz parte de um projeto de modernização nos 46 quilômetros de extensão. Para viabilizar os trabalhos, o trecho de serra, próximo ao Viaduto Gavião Gonzaga, no km 42, está operando no esquema "pare e siga".
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Pare e siga
O sistema libera o fluxo de veículos alternadamente por faixa, priorizando o sentido de maior movimento para evitar acidentes e proteger os operários. O trecho está sinalizado e conta com equipes do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) orientando os motoristas. A recomendação é reduzir a velocidade, manter distância segura do veículo à frente e respeitar as placas.
Tecnologia e Sustentabilidade
O projeto conta com investimento de R$ 192 milhões, em parceria com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), e tem prazo de conclusão de 18 meses.
A modernização inclui novas faixas adicionais e 13 quilômetros de ciclovias no trecho de planalto, com passagens exclusivas para pedestres e ciclistas. A via também terá cobertura de internet Wi-Fi e 4G em toda a extensão para suporte a veículos autônomos, além de pontos de recarga para carros elétricos.
Na parte ambiental, o projeto prevê o uso de asfalto ecológico feito com borracha de pneus reciclados e o reflorestamento de 30 hectares às margens da pista para conter erosões.