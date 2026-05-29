A rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123) passa por recapeamento asfáltico no acesso a Campos do Jordão. A obra faz parte de um projeto de modernização nos 46 quilômetros de extensão. Para viabilizar os trabalhos, o trecho de serra, próximo ao Viaduto Gavião Gonzaga, no km 42, está operando no esquema "pare e siga".

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Pare e siga

O sistema libera o fluxo de veículos alternadamente por faixa, priorizando o sentido de maior movimento para evitar acidentes e proteger os operários. O trecho está sinalizado e conta com equipes do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) orientando os motoristas. A recomendação é reduzir a velocidade, manter distância segura do veículo à frente e respeitar as placas.

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