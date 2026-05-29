O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), criticou a família Bolsonaro após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificar o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o CV (Comando Vermelho) como organizações terroristas, o que abre brecha para interferência no Brasil.

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A medida foi tomada após pedido do senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato ao Palácio do Planalto, durante visita dele e do irmão, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, à Casa Branca.