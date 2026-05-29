O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), criticou a família Bolsonaro após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificar o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o CV (Comando Vermelho) como organizações terroristas, o que abre brecha para interferência no Brasil.
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A medida foi tomada após pedido do senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato ao Palácio do Planalto, durante visita dele e do irmão, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, à Casa Branca.
"O clã Bolsonaro só pensa em si, não no país", disse Alckmin em Caraguatatuba, durante agenda oficial do governo federal, na manhã desta sexta-feira (29).
Para Alckmin, a medida de Trump não ajuda em nada o combate às facções criminosas no Brasil, além de abrir brecha para intervenções dos EUA na economia e em outras áreas no país.
"Crime organizado se combate com inteligência, integração e operações como a Carbono Oculto", afirmou o vice-presidente.
Banco Master
Alckmin disse que a atuação de Flávio Bolsonaro nos EUA teve a intenção de tirar o foco do escândalo do Banco Master envolvendo ele e o financiamento do filme que trata de Bolsonaro, o Dark Horse.
"Então, para sair desse tema do Banco Master, o maior caso de corrupção e sonegação de tributos, aí ficam gerando factoides, fatos novos para desviar a atenção da questão do Banco Master, que é gravíssimo do ponto de vista de corrupção e de sonegação. Pensam mais em si do que no país, porque isso é ruim para o Brasil. Pode ter consequências na área do sistema financeiro, na área da economia, não vai resolver nada em termos de combate ao crime e pode prejudicar a economia", afirmou Alckmin.
Entregas da saúde
Alckmin esteve em Caraguatatuba para entregar veículos da saúde para cidades do Litoral Norte nessa sexta-feira (29). Na parte da tarde, ele também entregará viaturas da saúde em Cachoeira Paulista. Ele está acompanhado do diretor de Programa da secretaria-executiva do Ministério da Saúde, Nilton Pereira Júnior.
Os veículos são destinados ao transporte de pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde). Eles também anunciaram o início dos atendimentos da carreta de saúde da mulher do programa Agora Tem Especialistas em Caraguatatuba.
Ao todo, serão entregues 22 veículos em toda a região, entre unidades do programa Agora Tem Especialistas – Caminhos da Saúde, ambulâncias do Samu e Unidades Odontológicas Móveis.
Segundo o governo federal, a iniciativa ampliará o acesso da população aos serviços de urgência, atenção primária e atenção especializada, beneficiando cerca de 1,4 milhão de habitantes da região.