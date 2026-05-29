A Polícia Civil investiga a morte de Jader Luis Cabral, de 57 anos, vítima de um violento espancamento ocorrido em Roseira, no Vale do Paraíba. O caso foi registrado como homicídio consumado após a vítima não resistir aos ferimentos e morrer na Santa Casa de Aparecida.

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Segundo o boletim de ocorrência, Jader foi encontrado inconsciente em via pública na cidade de Roseira na tarde de quarta-feira (28). Equipes de resgate socorreram a vítima e a encaminharam em estado grave ao hospital de Aparecida.