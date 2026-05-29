A Polícia Civil investiga a morte de Jader Luis Cabral, de 57 anos, vítima de um violento espancamento ocorrido em Roseira, no Vale do Paraíba. O caso foi registrado como homicídio consumado após a vítima não resistir aos ferimentos e morrer na Santa Casa de Aparecida.
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Segundo o boletim de ocorrência, Jader foi encontrado inconsciente em via pública na cidade de Roseira na tarde de quarta-feira (28). Equipes de resgate socorreram a vítima e a encaminharam em estado grave ao hospital de Aparecida.
Inicialmente, o caso havia sido registrado como lesão corporal, mas a natureza do crime foi alterada para homicídio após a confirmação da morte da vítima durante a noite.
O que diz a Polícia Civil
De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender uma ocorrência envolvendo uma possível vítima de agressão física na Santa Casa de Misericórdia de Aparecida.
No hospital, os policiais foram informados de que Jader havia sido localizado desacordado por uma equipe de ambulância de Roseira. Como ele estava inconsciente, não foi possível colher depoimento sobre o ataque.
A identificação inicial da vítima foi feita com auxílio de informações fornecidas pela recepção do hospital, já que Jader não portava documentos pessoais no momento do socorro.
Irmão da vítima revelou local do espancamento
Horas depois, já após a confirmação da morte, o irmão da vítima compareceu à delegacia e forneceu novas informações à Polícia Civil.
Segundo o relato, Jader teria sido espancado nas proximidades da linha férrea, na altura do bairro Vila Prado, região onde morava. A partir desse depoimento, a polícia alterou oficialmente o local dos fatos no boletim de ocorrência.
O familiar afirmou, porém, que não sabe apontar suspeitos, a motivação do crime ou detalhes sobre a dinâmica do espancamento.
Polícia apura autoria e motivação
Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil informou que não havia testemunhas no momento do resgate e que ainda não existem informações concretas sobre quem teria cometido o crime.
A investigação agora tenta esclarecer como ocorreu a agressão, quem participou do ataque e qual teria sido a motivação.
Foi requisitado exame necroscópico no corpo da vítima, e o caso será encaminhado para a delegacia responsável pela área dos fatos.