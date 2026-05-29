Kelvin Teodoro da Silva, de 25 anos, morreu após um grave acidente de moto na noite desta quinta-feira (28), na BR-459, em Lorena, no Vale do Paraíba.

A colisão frontal aconteceu nas proximidades de um radar de velocidade, no km 22 da rodovia. O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor e também investiga a retirada da motocicleta do local antes da preservação da cena do acidente.

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