O Ministério das Cidades anunciou a seleção de uma proposta que destinará R$ 3,7 milhões para custear a renovação da frota de ônibus de transporte público em Jacareí. O investimento, proveniente do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), busca sustentabilidade e tecnologia e é repassado ao setor privado para aquisição de novos veículos.
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Padrão sustentável
A nova frota deverá contar com ônibus de padrão Euro 6, uma tecnologia que reduz a emissão de poluentes na atmosfera, estimulando o uso do transporte público como uma alternativa sustentável. A substituição, além de modernidade, proporciona benefícios para a saúde pública da população, ajudando a diminuir a incidência de doenças respiratórias e cardiovasculares.
Panorama do investimento
No total, este lote de investimentos do Ministério das Cidades somou R$ 341,6 milhões, distribuídos entre 479 novos ônibus para operadores privados de seis estados (RS, SP, PR, RJ, MG e PE). Em São Paulo, além de Jacareí, cidades como Santos e Praia Grande também tiveram propostas contempladas.
O programa de renovação de frota do Novo PAC já acumula R$ 2,07 bilhões em investimentos em 2026 para modernização de veículos a diesel menos poluentes e para a transição para modelos elétricos.