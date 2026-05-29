O Ministério das Cidades anunciou a seleção de uma proposta que destinará R$ 3,7 milhões para custear a renovação da frota de ônibus de transporte público em Jacareí. O investimento, proveniente do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), busca sustentabilidade e tecnologia e é repassado ao setor privado para aquisição de novos veículos.

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Padrão sustentável

A nova frota deverá contar com ônibus de padrão Euro 6, uma tecnologia que reduz a emissão de poluentes na atmosfera, estimulando o uso do transporte público como uma alternativa sustentável. A substituição, além de modernidade, proporciona benefícios para a saúde pública da população, ajudando a diminuir a incidência de doenças respiratórias e cardiovasculares.

Panorama do investimento