Uma tentativa de feminicídio em Pindamonhangaba terminou com a prisão em flagrante de um homem de 27 anos suspeito de jogar um carro contra um muro com a esposa como passageira, na avenida Abel Corrêa Guimarães, no começo da noite desta quinta-feira (28).

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Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, de 36 anos, relatou que o marido teria provocado intencionalmente a colisão do veículo contra o muro com o objetivo de atentar contra a vida dela.