De acordo com o último boletim de balneabilidade da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), válido até quarta-feira (4), três praias do Litoral Norte paulista estão impróprias para banho e devidamente sinalizadas com a bandeira vermelha. Em Ubatuba, os pontos inadequados são a praia Rio Itamambuca e a praia do Itaguá. Já em Ilhabela, a praia da Armação deve ser evitada.

Caraguatatuba e São Sebastião estão com todas as praias liberadas.

Classificação

Uma praia é classificada como imprópria quando a medição resulta em número excessivo de bactérias, o que geralmente indica contaminação por esgoto ou resíduos trazidos por chuva. Nesses casos, o banho de mar deve ser evitado por existir risco de doenças como gastroenterite e infecções de pele.