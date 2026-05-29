Uma operação da Polícia Civil na capital paulista prendeu cinco pessoas e apreendeu 2 mil camisas de seleções e 85 mil álbuns e figurinhas da Copa do Mundo sem procedência legal.

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A ação ocorreu na quinta-feira (28), visando coibir a venda de itens falsificados em pontos tradicionais de comércio popular em São Paulo, como a Avenida Valtier, na região do Canindé, e as ruas 24 de Maio e Dom José de Barros, no bairro da República. O objetivo foi intensificar o combate à pirataria de artigos esportivos, prática que cresce em períodos de grandes eventos internacionais, como a Copa do Mundo.