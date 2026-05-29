Quem tem débitos em contas de água tem até o dia 30 de junho para regularizar a situação com desconto. A campanha "Acertando Suas Contas", da Sabesp, oferece abatimentos que podem chegar a 80% do valor principal da dívida, além de zerar juros e multas.

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A iniciativa é voltada a consumidores com pendências financeiras junto à concessionária, independentemente do tempo de atraso. O objetivo é facilitar a quitação dos débitos por meio de condições especiais e flexibilidade de pagamento.

Descontos e parcelamentos