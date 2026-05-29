Quem tem débitos em contas de água tem até o dia 30 de junho para regularizar a situação com desconto. A campanha "Acertando Suas Contas", da Sabesp, oferece abatimentos que podem chegar a 80% do valor principal da dívida, além de zerar juros e multas.
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A iniciativa é voltada a consumidores com pendências financeiras junto à concessionária, independentemente do tempo de atraso. O objetivo é facilitar a quitação dos débitos por meio de condições especiais e flexibilidade de pagamento.
Descontos e parcelamentos
Quem aderir à campanha garantirá 100% de desconto nos valores de juros, multas e correção monetária. Já o desconto sobre o valor principal da dívida original é progressivo e pode chegar a 80%, variando conforme o tipo de acordo fechado, perfil da conta e a situação cadastral do imóvel.
Para facilitar o orçamento dos clientes, a Sabesp disponibilizou formas de parcelamento na própria fatura, podendo ser em até 36 vezes, ou no cartão de crédito, em até 24 vezes.
Como negociar
As negociações podem ser feitas pelos canais:
- WhatsApp: (11) 3388-8000 (atendimento automatizado)
- Telefone: 0800 055 0195 (ligação gratuita, disponível 24 horas)