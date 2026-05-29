Um farmacêutico foi preso em flagrante durante uma operação conjunta da Vigilância Sanitária de São Sebastião e da Polícia Civil.
A operação ocorreu nesta quinta-feira (28) e resultou na apreensão de medicamentos controlados, canetas emagrecedoras, anabolizantes, substâncias proibidas e cerca de R$ 5 mil em dinheiro na Costa Sul do município.
A ação investiga comercialização clandestina de medicamentos e possíveis crimes contra a saúde pública.
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Apreensões
As equipes cumpriram diligências na residência do investigado e na farmácia vinculada ao suspeito. Na casa, foram encontrados medicamentos sem comprovação de procedência, anabolizantes armazenados de forma irregular, seringas, materiais utilizados para aplicação de substâncias e embalagens que indicam possível fracionamento clandestino de medicamentos.
Segundo a Polícia Civil, parte dos produtos apreendidos não possuía documentação nem comprovação de origem legal.
Na farmácia, as equipes localizaram um compartimento oculto atrás de um equipamento. No local, foram apreendidos medicamentos vencidos, substâncias proibidas, medicamentos controlados, canetas emagrecedoras e anabolizantes. Também foram identificadas inconsistências na rastreabilidade de medicamentos sujeitos a controle especial.
Denúncia e vítima
A investigação teve início após denúncia anônima encaminhada aos órgãos de fiscalização e segurança pública, além de informações relacionadas à suspeita de aplicações irregulares de substâncias que teriam provocado um grave quadro infeccioso em uma mulher.
De acordo com a apuração policial, a paciente permaneceu internada por mais de 20 dias em um hospital de Guarulhos com quadro de sepse e possibilidade de sequelas permanentes.
Investigações
As suspeitas são de oferta irregular de acompanhamento e aplicação de substâncias para moradores da região, prática que pode representar risco sanitário grave quando realizada sem protocolos adequados de controle, prescrição, armazenamento e supervisão clínica.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil para apuração de crimes relacionados à saúde pública, comércio irregular de medicamentos controlados e outras possíveis infrações sanitárias e criminais.