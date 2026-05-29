Um farmacêutico foi preso em flagrante durante uma operação conjunta da Vigilância Sanitária de São Sebastião e da Polícia Civil.

A operação ocorreu nesta quinta-feira (28) e resultou na apreensão de medicamentos controlados, canetas emagrecedoras, anabolizantes, substâncias proibidas e cerca de R$ 5 mil em dinheiro na Costa Sul do município.

A ação investiga comercialização clandestina de medicamentos e possíveis crimes contra a saúde pública.