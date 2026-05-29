Um homem procurado pela Justiça por estupro de vulnerável foi localizado e preso no bairro Jardim Telespark, em São José dos Campos. A prisão ocorreu na quinta-feira (28), durante abordagem da equipe de policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na rua Luiz Borges Filho.

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Em consulta aos sistemas policiais, constatou-se mandado de prisão em aberto. Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.