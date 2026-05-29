Um homem de 50 anos foi preso por violência doméstica e por descumprimento de medida cautelar no bairro Pegorelli, em Caraguatatuba. A prisão em flagrante ocorreu na última quinta-feira (28), após acionamento dos policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
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No local, a vítima relatou que o ex-companheiro invadiu sua residência pulando o portão. Ele tentou atacá-la com uma garrafa de vidro, passou a agredi-la com socos e tentou enforcá-la.
Os filhos da vítima tentaram intervir, mas também foram agredidos. Um bebê que estava no interior da casa também foi alvo das agressões. A mãe conseguiu fugir do imóvel com parte dos filhos e pediu ajuda aos vizinhos para retirar as crianças que haviam ficado presas no local.
A mulher já possuía uma medida protetiva de urgência contra o agressor. Diante dos fatos, ele foi preso e conduzido ao plantão policial, permanecendo à disposição da Justiça.