29 de maio de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem invade casa e agride ex e bebê em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
PM prendeu um homem em flagrante por violência doméstica no bairro Pegorelli, em Caraguatatuba
PM prendeu um homem em flagrante por violência doméstica no bairro Pegorelli, em Caraguatatuba

Um homem de 50 anos foi preso por violência doméstica e por descumprimento de medida cautelar no bairro Pegorelli, em Caraguatatuba. A prisão em flagrante ocorreu na última quinta-feira (28), após acionamento dos policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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No local, a vítima relatou que o ex-companheiro invadiu sua residência pulando o portão. Ele tentou atacá-la com uma garrafa de vidro, passou a agredi-la com socos e tentou enforcá-la.

Os filhos da vítima tentaram intervir, mas também foram agredidos. Um bebê que estava no interior da casa também foi alvo das agressões. A mãe conseguiu fugir do imóvel com parte dos filhos e pediu ajuda aos vizinhos para retirar as crianças que haviam ficado presas no local.

A mulher já possuía uma medida protetiva de urgência contra o agressor. Diante dos fatos, ele foi preso e conduzido ao plantão policial, permanecendo à disposição da Justiça.

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