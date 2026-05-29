Um homem procurado pela Justiça foi localizado e preso pela Polícia Militar no bairro Bandeira Branca, em Jacareí. A ocorrência foi registrada na madrugada desta sexta-feira (29), na rua Inocêncio Theodo Siqueira.

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O criminoso foi abordado e a consulta aos sistemas revelou um mandado de prisão em aberto em seu desfavor por crime de homicídio, com pena de oito anos a cumprir em reclusão.