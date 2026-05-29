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FORAGIDO

Condenado a 8 anos por homicídio é preso em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/@ocorrencias.policial
Procurado pela Justiça por homicídio é preso em Jacareí
Procurado pela Justiça por homicídio é preso em Jacareí

Um homem procurado pela Justiça foi localizado e preso pela Polícia Militar no bairro Bandeira Branca, em Jacareí. A ocorrência foi registrada na madrugada desta sexta-feira (29), na rua Inocêncio Theodo Siqueira.

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O criminoso foi abordado e a consulta aos sistemas revelou um mandado de prisão em aberto em seu desfavor por crime de homicídio, com pena de oito anos a cumprir em reclusão.

Diante dos fatos, a equipe o encaminhou ao plantão local, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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