Corpus Christi em Caçapava 2026 terá programação especial nos dias 3 e 4 de junho, com o projeto “Caminhos de Arte e Fé”, realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.
O evento contará com tapetes artísticos, exposição, oficinas, feirinha de artesanato, food trucks, música e pontos de apoio para voluntários. A iniciativa reforça uma das tradições religiosas e culturais mais conhecidas da cidade e deve movimentar a região central.
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A proposta une fé, arte, cultura e participação comunitária durante a montagem dos tradicionais tapetes de Corpus Christi. A programação terá atividades gratuitas e abertas ao público.
Corpus Christi em Caçapava 2026 terá projeto “Caminhos de Arte e Fé”
O Corpus Christi em Caçapava deste ano terá o projeto “Caminhos de Arte e Fé” como eixo da programação cultural. As atividades começam na quarta-feira, 3 de junho, com vigília, exposição temática e início da confecção dos tapetes artísticos.
Na quinta-feira, 4 de junho, a programação segue com visitação pública, oficinas interativas, feirinha de artesanato, espaço gastronômico e apresentações musicais.
A tradição dos tapetes de Corpus Christi já atraiu centenas de fiéis em Caçapava em edições anteriores. A reportagem mostrou que as ruas enfeitadas costumam mobilizar moradores, voluntários e visitantes.
Pontos de apoio para voluntários no Corpus Christi em Caçapava 2026
Para dar suporte aos voluntários que vão trabalhar na montagem dos tapetes, a Prefeitura informou que haverá pontos de apoio em diferentes locais da cidade.
Paço Municipal
Oferta de alimentos e bebidas, como café, água e refrigerante, além de banheiros químicos.
Esquina das ruas 7 de Setembro e 13 de Maio
Tenda de apoio e banheiros químicos.
Escola Ruy Barbosa e Secretaria de Cultura e Turismo
Espaço para alimentação, banheiros e distribuição de água.
Esquina da Avenida Dr. José de Moura Resende com a Rua Olímpio Catão
Tenda de apoio e banheiros químicos.
Museu do Antigomobilismo
Espaço para alimentação, banheiros e água disponível.
Espaço Cultural Ruy Barbosa terá atividades gratuitas
O Espaço Cultural Ruy Barbosa também fará parte da programação de Corpus Christi em Caçapava. O local contará com estrutura de apoio, alimentação, distribuição de água e oficinas interativas.
A proposta é aproximar visitantes da tradição dos tapetes por meio de atividades práticas e culturais ligadas à arte sacra, à memória da celebração e aos materiais usados na montagem dos desenhos nas ruas.
Programação de 3 de junho: “A Vigília da Criação”
A quarta-feira, 3 de junho, será dedicada à abertura oficial do projeto e ao início da montagem dos tapetes artísticos.
- 18h – Abertura oficial do projeto “Caminhos de Arte e Fé”
- 18h30 – Início da exposição “Memória Sagrada”
- 19h – Início da trilha sonora ambiente
- 19h30 – Abertura do Espaço Café e Acolhida
- 20h – Início da confecção do tapete artístico e identificação dos trechos com QR Codes
- 21h – Distribuição de materiais informativos e QR Codes
- 22h – Registro fotográfico e audiovisual dos grupos
- 4h – Organização e limpeza parcial do espaço
- 6h – Encerramento da vigília e preparação para visitação pública
Exposição “Memória Sagrada” integra Corpus Christi em Caçapava
A exposição “Memória Sagrada” será uma das atrações culturais do projeto e terá visitação em dois dias:
- 3 de junho: das 18h30 às 22h
- 4 de junho: das 8h às 16h
A mostra busca valorizar a memória religiosa e cultural da celebração, além de destacar o trabalho de voluntários, artistas e comunidades religiosas na preservação dos tapetes de Corpus Christi.
Programação de 4 de junho: “O Circuito das Cores”
Na quinta-feira, 4 de junho, o público poderá participar das atividades culturais ao longo do dia, com atendimento ao visitante, feira de artesanato, oficinas e visitação à exposição.
- 8h – Abertura do Centro de Atendimento ao Visitante
- 8h30 – Montagem das barracas pelos artesãos e distribuição de mapas e orientações culturais
- 9h – Início da Feirinha de Artesanato
- 10h – Início das Oficinas de Técnicas
- 10h – Abertura da exposição “Memória Sagrada”
- 12h – Encerramento das Oficinas de Técnicas – 1º período
- 13h – Retorno das Oficinas de Técnicas
- 15h – Encerramento das Oficinas de Técnicas
- 16h – Encerramento da exposição e da Feirinha de Artesanato
Oficinas interativas terão prática dos tapetes de Corpus Christi
As oficinas interativas permitirão que crianças e demais participantes conheçam os materiais usados na confecção dos tapetes e tenham experiência prática na criação de um tapete artístico.
As atividades ocorrerão em dois períodos:
- 10h às 12h
- 13h às 15h
A participação é gratuita e aberta ao público.
Corpus Christi em Caçapava terá feirinha, gastronomia e música
A programação também contará com feirinha de artesanato, espaço de food trucks, área de bebidas e apresentação musical no período da tarde.
Com isso, o evento amplia a experiência do público para além da procissão e dos tapetes, oferecendo atrações culturais, gastronômicas e espaços de convivência no Centro de Caçapava.
Tradição dos tapetes de Corpus Christi em Caçapava 2026
Os tapetes coloridos são uma das principais marcas da celebração de Corpus Christi em Caçapava. Em anos anteriores, a cidade mobilizou voluntários, artistas, paróquias e moradores para preparar ruas decoradas por onde passa a procissão.
A reportagem também mostrou que o Corpus Christi em Caçapava já teve participação de artistas locais e interdições viárias para a montagem das obras nas ruas.