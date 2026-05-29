Corpus Christi em Caçapava 2026 terá programação especial nos dias 3 e 4 de junho, com o projeto “Caminhos de Arte e Fé”, realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

O evento contará com tapetes artísticos, exposição, oficinas, feirinha de artesanato, food trucks, música e pontos de apoio para voluntários. A iniciativa reforça uma das tradições religiosas e culturais mais conhecidas da cidade e deve movimentar a região central.

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