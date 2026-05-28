A adolescente Gabrieli Vitória, de 16 anos, está desaparecida desde o início de maio em São José dos Campos. Segundo informações repassadas por pessoas próximas, ela saiu de um abrigo onde vivia, no Monte Castelo. Desde então, não retornou nem fez contato. A família e conhecidos pedem ajuda da população para encontrar a jovem.
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De acordo com a família, Gabrieli deixou o abrigo no dia 5 de maio. Desde então, familiares, amigos e responsáveis iniciaram buscas pela cidade, principalmente na região central de São José dos Campos.
A adolescente chegou a ser vista semanas atrás, mas não houve novas informações sobre o paradeiro dela.
Jovem passou por internação antes do desaparecimento
Pessoas próximas afirmam que Gabrieli estava há algum tempo acolhida no abrigo e que, antes disso, passou cerca de 70 dias internada no Hospital Francisca Júlia. Ela teria deixado a unidade no fim do mês passado.
O desaparecimento mobiliza familiares e conhecidos, que seguem compartilhando cartazes e pedidos de ajuda nas redes sociais.
Família pede ajuda para encontrar adolescente
Quem tiver qualquer informação sobre Gabrieli Vitória pode entrar em contato pelos telefones: (12) 99721-6111 | (12) 98851-3724.
A Polícia Militar também pode ser acionada pelo telefone 190.