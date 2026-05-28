A adolescente Gabrieli Vitória, de 16 anos, está desaparecida desde o início de maio em São José dos Campos. Segundo informações repassadas por pessoas próximas, ela saiu de um abrigo onde vivia, no Monte Castelo. Desde então, não retornou nem fez contato. A família e conhecidos pedem ajuda da população para encontrar a jovem.

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De acordo com a família, Gabrieli deixou o abrigo no dia 5 de maio. Desde então, familiares, amigos e responsáveis iniciaram buscas pela cidade, principalmente na região central de São José dos Campos.