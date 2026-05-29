O influenciador digital Saymon Carvalho morreu na tarde desta quarta-feira (27) após sofrer um acidente de moto. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), ele colidiu contra um poste e morreu ainda no local.
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O acidente aconteceu em Santo André, no ABC Paulista. O caso foi registrado como morte suspeita no 5º Distrito Policial da cidade.
De acordo com a SSP-SP, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e ouviram uma testemunha que relatou que Saymon teria se inclinado sobre a motocicleta para cobrir a placa com a mão. Neste momento, a moto acelerou e virou bruscamente, provocando a colisão.
O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e confirmou a morte da vítima no local do acidente.
Saymon Carvalho tinha cerca de 146 mil seguidores nas redes sociais, onde publicava vídeos ao lado de amigos e familiares. Dias antes do acidente, ele havia compartilhado registros de comemoração de aniversário.
Nas redes sociais, a namorada do influenciador, Aishaa Amorim, publicou uma mensagem lamentando a morte.