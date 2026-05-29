O influenciador digital Saymon Carvalho morreu na tarde desta quarta-feira (27) após sofrer um acidente de moto. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), ele colidiu contra um poste e morreu ainda no local.

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O acidente aconteceu em Santo André, no ABC Paulista. O caso foi registrado como morte suspeita no 5º Distrito Policial da cidade.