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TRAGÉDIA

Influenciador morre após colidir moto em poste

Por Da Redação | Santo André (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
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Redes sociais
Saymon Carvalho
Saymon Carvalho

O influenciador digital Saymon Carvalho morreu na tarde desta quarta-feira (27) após sofrer um acidente de moto. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), ele colidiu contra um poste e morreu ainda no local.

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O acidente aconteceu em Santo André, no ABC Paulista. O caso foi registrado como morte suspeita no 5º Distrito Policial da cidade.

De acordo com a SSP-SP, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e ouviram uma testemunha que relatou que Saymon teria se inclinado sobre a motocicleta para cobrir a placa com a mão. Neste momento, a moto acelerou e virou bruscamente, provocando a colisão.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e confirmou a morte da vítima no local do acidente.

Saymon Carvalho tinha cerca de 146 mil seguidores nas redes sociais, onde publicava vídeos ao lado de amigos e familiares. Dias antes do acidente, ele havia compartilhado registros de comemoração de aniversário.

Nas redes sociais, a namorada do influenciador, Aishaa Amorim, publicou uma mensagem lamentando a morte.

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