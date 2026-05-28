Foi só um susto.

A menina Antonella, de 7 anos, foi encontrada após desaparecer na tarde desta quinta-feira (28), no bairro Parque Industrial, em São José dos Campos. A informação foi confirmada pela família após horas de buscas e mobilização de moradores pelas redes sociais.

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Família e moradores fizeram buscas pelo bairro