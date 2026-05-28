Foi só um susto.
A menina Antonella, de 7 anos, foi encontrada após desaparecer na tarde desta quinta-feira (28), no bairro Parque Industrial, em São José dos Campos. A informação foi confirmada pela família após horas de buscas e mobilização de moradores pelas redes sociais.
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Família e moradores fizeram buscas pelo bairro
Antonella havia saído de bicicleta na região da rua Itabaiana, próxima ao condomínio De Ville, e não retornou para casa, o que gerou preocupação entre familiares.
A mãe da menina percorreu ruas do bairro em busca de informações, enquanto moradores passaram a compartilhar fotos e mensagens em grupos de WhatsApp e redes sociais.
Caso gerou mobilização nas redes sociais
O desaparecimento rapidamente repercutiu entre moradores do Parque Industrial e de outros bairros de São José dos Campos. Diversas publicações pedindo ajuda para localizar a criança foram compartilhadas ao longo da noite.
Após a confirmação de que Antonella foi encontrada, familiares agradeceram o apoio recebido durante as buscas.