29 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Trabalhadores encontram corpo de mulher durante poda de mato

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Trabalhadores encontram corpo de mulher durante poda de mato
Trabalhadores encontram corpo de mulher durante poda de mato

Uma mulher ainda não identificada foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (14). O corpo estava em uma área de mata e apresentava sinais que levantam suspeitas de violência, segundo a Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu nas proximidades do Parque Ecológico do Tietê, na zona leste de São Paulo. O corpo foi localizado por trabalhadores que realizavam serviços de poda no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom e, ao chegarem à região, foram conduzidos por funcionários do parque até o ponto onde a vítima estava.

A mulher usava um vestido vermelho e foi encontrada caída de bruços. Conforme o registro policial, ela estava sem peças íntimas e com parte do corpo exposta, além de apresentar sinais de vermelhidão.

Os calçados da vítima não foram encontrados. Uma das meias permanecia em um dos pés.

Diante das condições encontradas no local, a Polícia Civil trabalha inicialmente com a hipótese de homicídio e investiga a possibilidade de violência sexual. O caso seguirá sob apuração para esclarecer a dinâmica do crime e identificar a vítima.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários