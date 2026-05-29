Uma mulher ainda não identificada foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (14). O corpo estava em uma área de mata e apresentava sinais que levantam suspeitas de violência, segundo a Polícia Civil.

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O caso ocorreu nas proximidades do Parque Ecológico do Tietê, na zona leste de São Paulo. O corpo foi localizado por trabalhadores que realizavam serviços de poda no local.