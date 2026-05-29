Uma mulher ainda não identificada foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (14). O corpo estava em uma área de mata e apresentava sinais que levantam suspeitas de violência, segundo a Polícia Civil.
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O caso ocorreu nas proximidades do Parque Ecológico do Tietê, na zona leste de São Paulo. O corpo foi localizado por trabalhadores que realizavam serviços de poda no local.
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom e, ao chegarem à região, foram conduzidos por funcionários do parque até o ponto onde a vítima estava.
A mulher usava um vestido vermelho e foi encontrada caída de bruços. Conforme o registro policial, ela estava sem peças íntimas e com parte do corpo exposta, além de apresentar sinais de vermelhidão.
Os calçados da vítima não foram encontrados. Uma das meias permanecia em um dos pés.
Diante das condições encontradas no local, a Polícia Civil trabalha inicialmente com a hipótese de homicídio e investiga a possibilidade de violência sexual. O caso seguirá sob apuração para esclarecer a dinâmica do crime e identificar a vítima.