Os servidores municipais de Taubaté aprovaram nessa quinta-feira (28) a greve da categoria. A votação foi feita em uma assembleia realizada no início da noite, na frente da Prefeitura.

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Os servidores já estavam em estado de greve desde o último dia 15, após duas reuniões entre sindicato e Prefeitura terminarem sem acordo, nos dias 15 e 22. Devido aos prazos legais, a paralisação deve ter início na próxima terça-feira (2).