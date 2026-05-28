Golpe do convite de festa em Bananal fez uma professora perder R$ 19.998 após receber, pela internet, uma mensagem sobre um suposto convite de aniversário e ser orientada a falar com uma pessoa chamada Gabriel. O caso foi registrado pela Polícia Civil como estelionato, e o prejuízo serve de alerta para moradores do Vale do Paraíba sobre golpes que começam com mensagens aparentemente pessoais.
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A vítima informou à polícia que recebeu uma mensagem de uma pessoa identificada como professor Fernando, orientando-a a aceitar um convite para uma festa de aniversário. Para receber o convite, ela deveria entrar em contato com Gabriel.
Golpe do convite de festa em Bananal teve duas transferências de R$ 9.999
Segundo o registro policial, depois do contato começaram movimentações na conta bancária da professora, de 57 anos, no Bradesco.
A primeira retirada ocorreu em 25 de maio, no valor de R$ 9.999, por TED, para uma conta em nome de um homem.
A segunda retirada ocorreu em 26 de maio, também no valor de R$ 9.999, para uma conta em nome de uma mulher. Não há informações sobre como as transferências foram realizadas, se pela própria vítima ou remotamente pelos estelionatários.
Data | Valor | Destino informado no BO
25/05 | R$ 9.999 | Conta em nome de um homem
26/05 | R$ 9.999 | Conta em nome de uma mulher
Total | R$ 19.998 | Prejuízo relatado
Vítima bloqueou a conta e procurou a polícia
Após identificar as movimentações, a vítima entrou em contato com o banco para bloquear a conta e, em seguida, procurou a Delegacia de Bananal para registrar a ocorrência.
O boletim de ocorrência foi registrado como autoria desconhecida. Isso significa que, até o momento do registro, a Polícia Civil ainda não havia identificado formalmente quem aplicou o golpe.
Como funcionou o golpe do convite de festa em Bananal
O caso chama atenção porque não começou com promessa de prêmio, compra falsa ou boleto fraudulento. A abordagem utilizada foi um suposto convite para uma festa de aniversário.
Esse tipo de golpe costuma explorar confiança, pressa e familiaridade. Os criminosos usam nomes conhecidos, situações comuns e mensagens simples para levar a vítima a continuar a conversa e seguir orientações.
No caso de Bananal, a vítima foi levada a falar com outra pessoa para supostamente receber o convite. Depois disso, segundo o boletim de ocorrência, ocorreram as transferências bancárias.
Golpes digitais crescem com mensagens personalizadas
Golpes pela internet têm utilizado mensagens cada vez mais personalizadas. Em vez de textos genéricos, criminosos simulam conversas comuns, se passam por conhecidos ou usam nomes de pessoas reais para ganhar credibilidade.
A reportagem já mostrou outros casos de estelionato no Vale do Paraíba, incluindo golpes envolvendo boletos falsos e o golpe do falso advogado.
O portal também publicou o caso de uma moradora da região que perdeu cerca de R$ 40 mil no golpe do falso advogado.
Como se proteger do golpe do convite de festa
Antes de clicar em links, instalar aplicativos, informar códigos ou seguir orientações recebidas por mensagem, é importante confirmar por outro canal se o convite realmente existe.
Também é necessário desconfiar de qualquer pedido que envolva transferência bancária, cadastro fora de sites oficiais, liberação de acesso remoto ou confirmação de dados pessoais.
Em caso de movimentação suspeita, a vítima deve acionar imediatamente o banco, bloquear cartões e contas, registrar boletim de ocorrência e guardar prints, números de telefone, comprovantes e protocolos.