Golpe do convite de festa em Bananal fez uma professora perder R$ 19.998 após receber, pela internet, uma mensagem sobre um suposto convite de aniversário e ser orientada a falar com uma pessoa chamada Gabriel. O caso foi registrado pela Polícia Civil como estelionato, e o prejuízo serve de alerta para moradores do Vale do Paraíba sobre golpes que começam com mensagens aparentemente pessoais.

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A vítima informou à polícia que recebeu uma mensagem de uma pessoa identificada como professor Fernando, orientando-a a aceitar um convite para uma festa de aniversário. Para receber o convite, ela deveria entrar em contato com Gabriel.