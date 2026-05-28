A Prefeitura de Jacareí e o Hospital São Francisco de Assis inauguraram nesta quinta-feira (28) uma nova Clínica Pediátrica voltada ao atendimento pelo SUS (Sistema Único de Saúde). A unidade conta com nove leitos pediátricos destinados a internações realizadas por meio de convênio entre o hospital e o município.
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O investimento da Prefeitura nas obras de adequação do espaço foi de R$ 260 mil. O projeto incluiu a reforma de seis quartos da ala pediátrica, melhorias na área comum e aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o atendimento das crianças.
As internações serão encaminhadas pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou pela Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS), apenas para pacientes que necessitem de internação. O atendimento de urgência e emergência pediátrica continuará sendo realizado na rede municipal.
O Hospital São Francisco de Assis também dispõe de estrutura de retaguarda com UTI Pediátrica para suporte aos atendimentos.
Segundo a secretária de Saúde, Aguida Fernandes, a nova clínica amplia a capacidade de atendimento pediátrico no município e oferece estrutura preparada para receber crianças e familiares.