A Prefeitura de Jacareí e o Hospital São Francisco de Assis inauguraram nesta quinta-feira (28) uma nova Clínica Pediátrica voltada ao atendimento pelo SUS (Sistema Único de Saúde). A unidade conta com nove leitos pediátricos destinados a internações realizadas por meio de convênio entre o hospital e o município.

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O investimento da Prefeitura nas obras de adequação do espaço foi de R$ 260 mil. O projeto incluiu a reforma de seis quartos da ala pediátrica, melhorias na área comum e aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o atendimento das crianças.