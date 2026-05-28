Ao mesmo tempo, esse tipo de atuação nem sempre é amplamente notado. A existência de diferentes associações, com níveis variados de organização e visibilidade, pode levar a uma percepção mais homogênea por parte de instituições, o que acaba por não evidenciar iniciativas que desenvolvem um trabalho contínuo e estruturado.

Essa relação entre origem e território também aparece em trajetórias que se consolidaram no próprio Vale do Paraíba. Em Guaratinguetá, por exemplo, a atuação de Giampaolo Bonora se estendeu por mais de 60 anos na Companhia de Fiação e Tecidos local, vinculada à produção de cobertores e que continua ativa. Nascido em Bologna, na Emilia-Romagna, ele construiu sua vida profissional na região e faleceu no último 25 de março, aos 92 anos.

Paralelamente a esses desenvolvimentos, a presença italiana no Vale do Paraíba também se reflete em dinâmicas de internacionalização, como as operações de empresas de capital italiano estabelecidas na região. É o caso da OLI do Brasil, com sede em São José dos Campos, que atua na região há mais de 11 anos e faz parte do Grupo OLI SpA, líder mundial em tecnologia de vibração industrial. Suas soluções são aplicadas em diversos setores produtivos, contribuindo para a eficiência e a continuidade operacional das plantas de produção. Integrando uma rede global de filiais, a OLI representa um exemplo concreto da ligação entre o conhecimento técnico italiano e o desenvolvimento industrial local. Essa relação também se evidencia na presença direta de executivos internacionais, como o CEO Paolo Nibbi, demonstrando a conexão operacional entre a Itália e o Brasil. Nesse sentido, a presença italiana na região não se limita à dimensão cultural, mas também se traduz em contribuições concretas para o desenvolvimento econômico e industrial da região.

Outra dimensão relevante dessa presença aparece nos sobrenomes, no idioma falado ou buscado por tantos e também na gastronomia, que funciona como espaço de circulação cultural e atualização de referências italianas no território. Restaurantes da região revelam essa diversidade de caminhos. Em alguns casos, preservam tradições associadas ao contexto da imigração, com práticas e receitas transmitidas ao longo das gerações. Em outros, constroem uma relação mais direta com a Itália contemporânea, com o uso de produtos de origem italiana, técnicas específicas e propostas alinhadas às dinâmicas atuais da cultura alimentar do país.