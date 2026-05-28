A Prefeitura de São José dos Campos anunciou que irá realizar, em parceria com a Prefeitura de Jacareí, obras de manutenção viária na ligação entre os dois municípios. Os serviços acontecerão na Avenida Alda Lencione Toledo, em trecho localizado no lado de Jacareí, próximo ao encontro com a Rua Dr. Pedro Luiz de Oliveira Costa.
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Segundo a administração municipal, uma vistoria técnica identificou problemas estruturais no pavimento e na calçada no trecho de Jacareí, além da necessidade de reparos em pontos do lado de São José dos Campos.
As obras estão programadas para ocorrer entre 0h do dia 1º de junho de 2026 e 17h do dia 5 de junho de 2026.
Durante o período de intervenção, haverá interdição parcial da via no sentido São José dos Campos–Jacareí, com bloqueio de meia pista no trecho localizado em Jacareí. O fluxo no sentido contrário, de Jacareí para São José dos Campos, seguirá liberado.
Motoristas que saem de São José dos Campos em direção a Jacareí deverão utilizar desvio pela Rua Carlos Marcondes, com acesso à Rodovia Presidente Dutra, para retomada do trajeto até o município vizinho.
Os serviços no lado de Jacareí serão executados pela empresa Land Vale, sob fiscalização da Secretaria de Planejamento. Já no trecho de São José dos Campos, a manutenção ficará sob responsabilidade da Urbam.
De acordo com as prefeituras, a ação busca melhorar as condições de circulação e segurança para motoristas e pedestres que utilizam diariamente a ligação entre as duas cidades.