A Prefeitura de São José dos Campos anunciou que irá realizar, em parceria com a Prefeitura de Jacareí, obras de manutenção viária na ligação entre os dois municípios. Os serviços acontecerão na Avenida Alda Lencione Toledo, em trecho localizado no lado de Jacareí, próximo ao encontro com a Rua Dr. Pedro Luiz de Oliveira Costa.

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Segundo a administração municipal, uma vistoria técnica identificou problemas estruturais no pavimento e na calçada no trecho de Jacareí, além da necessidade de reparos em pontos do lado de São José dos Campos.