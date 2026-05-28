A Prefeitura de Taubaté publicou uma instrução normativa que regulamenta pinturas e manifestações artísticas em vias públicas durante a Copa do Mundo FIFA 2026. A medida define regras para realização das intervenções urbanas e estabelece critérios de segurança e preservação da sinalização de trânsito.

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Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, moradores interessados em realizar pinturas temáticas deverão solicitar autorização prévia pelo site oficial da Prefeitura. O pedido precisa informar os dados do responsável, endereço da via, descrição da arte e data prevista para execução.