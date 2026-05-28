A Fundhas, por meio do Cephas, abriu 2.000 vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional na modalidade de ensino a distância (EAD). As oportunidades são destinadas a moradores de São José dos Campos.

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As inscrições poderão ser feitas entre os dias 29 de maio e 1º de julho pela página do programa Qualifica São José, no site da Prefeitura, ou pela Central 156, disponível por telefone, aplicativo e internet. O início das aulas está previsto para o dia 6 de maio.