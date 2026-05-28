A Prefeitura de Taubaté realiza neste sábado (30) uma ação de busca ativa para vacinação contra a dengue em crianças de 10 a 14 anos no Jardim Gurilândia. A mobilização será feita das 8h às 16h por equipes da UBS Mais do bairro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A vacinação ocorrerá de casa em casa devido ao número de casos registrados na região. Segundo a Secretaria de Saúde, o Jardim Gurilândia soma atualmente 309 casos positivos de dengue, dentro de um total de 2.730 confirmações no município.
A aplicação da vacina seguirá o público definido pelo Ministério da Saúde, sem ampliação da faixa etária. A expectativa da administração municipal é imunizar mais de 100 crianças com a primeira dose. A segunda aplicação deve ser feita após três meses.
Para receber a vacina, é necessário apresentar documento de identificação com foto da criança e a caderneta de vacinação.
De acordo com a Prefeitura, a ação integra as medidas de enfrentamento à dengue no município, que incluem combate aos criadouros do mosquito, nebulização, recolhimento de materiais inservíveis e bloqueios em bairros realizados pelo CAS (Controle de Animais Sinantrópicos).
No último sábado (23), equipes realizaram vacinação nos bairros Ana Rosa e Residencial Estoril. Na ocasião, 35 crianças foram imunizadas após visitas em mais de 260 imóveis. Ainda segundo a Prefeitura, 96 pessoas já estavam com a vacinação em dia e 42 responsáveis recusaram a aplicação da dose.