A Prefeitura de Taubaté realiza neste sábado (30) uma ação de busca ativa para vacinação contra a dengue em crianças de 10 a 14 anos no Jardim Gurilândia. A mobilização será feita das 8h às 16h por equipes da UBS Mais do bairro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A vacinação ocorrerá de casa em casa devido ao número de casos registrados na região. Segundo a Secretaria de Saúde, o Jardim Gurilândia soma atualmente 309 casos positivos de dengue, dentro de um total de 2.730 confirmações no município.