Contribuintes ainda podem destinar parte do Imposto de Renda ao Fumdicad (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e ao Fumid (Fundo Municipal do Idoso) sem custos adicionais. O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física termina às 23h59 desta sexta-feira (29).

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Em São José dos Campos, a campanha é coordenada pela Prefeitura para incentivar as doações destinadas a projetos sociais voltados a crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade.