Contribuintes ainda podem destinar parte do Imposto de Renda ao Fumdicad (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e ao Fumid (Fundo Municipal do Idoso) sem custos adicionais. O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física termina às 23h59 desta sexta-feira (29).
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Em São José dos Campos, a campanha é coordenada pela Prefeitura para incentivar as doações destinadas a projetos sociais voltados a crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade.
As equipes da administração municipal realizam ações de divulgação nas ruas, com distribuição de materiais informativos para orientar a população sobre como contribuir com os fundos municipais.
A campanha também conta com um hotsite com informações sobre o processo de destinação do imposto e orientações para os contribuintes interessados em participar.
Além da Prefeitura, participam da iniciativa o Fundo Social de Solidariedade, a Receita Federal, a Diocese de São José dos Campos, o Sescon-SP e a Assecon. As doações feitas por empresas podem ser realizadas durante todo o ano.