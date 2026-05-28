28 de maio de 2026
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Prazo para doação ao imposto solidário em SJC vai até essa sexta

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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PMSJC
Prazo para doação ao imposto solidário em SJC vai até essa sexta
Prazo para doação ao imposto solidário em SJC vai até essa sexta

Contribuintes ainda podem destinar parte do Imposto de Renda ao Fumdicad (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e ao Fumid (Fundo Municipal do Idoso) sem custos adicionais. O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física termina às 23h59 desta sexta-feira (29).

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Em São José dos Campos, a campanha é coordenada pela Prefeitura para incentivar as doações destinadas a projetos sociais voltados a crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade.

As equipes da administração municipal realizam ações de divulgação nas ruas, com distribuição de materiais informativos para orientar a população sobre como contribuir com os fundos municipais.

A campanha também conta com um hotsite com informações sobre o processo de destinação do imposto e orientações para os contribuintes interessados em participar.

Além da Prefeitura, participam da iniciativa o Fundo Social de Solidariedade, a Receita Federal, a Diocese de São José dos Campos, o Sescon-SP e a Assecon. As doações feitas por empresas podem ser realizadas durante todo o ano.

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