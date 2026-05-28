A Polícia Civil concluiu o inquérito que investiga a morte de uma mulher de 31 anos e indiciou o namorado dela, de 34 anos, pelo crime de feminicídio. Segundo as investigações, após matar a vítima a facadas na frente dos dois filhos dela, o suspeito obrigou a criança mais velha, de 9 anos, a limpar o sangue espalhado pela residência.
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O crime aconteceu em Timóteo, no Vale do Aço, em Minas Gerais, no dia 24 de abril. De acordo com a apuração da polícia, o assassinato teria sido motivado por ciúmes durante uma discussão entre o casal.
Ainda conforme o inquérito, depois de esfaquear a vítima, o homem arrastou o corpo até o banheiro da casa, onde o deixou trancado. Testemunhas relataram que, antes de fugir do imóvel, ele entregou um pano e um rodo para a filha da mulher, determinando que ela limpasse o local sob ameaça.
As crianças, de 5 e 9 anos, presenciaram o crime. O suspeito foi indiciado por homicídio qualificado na modalidade de feminicídio.
Com a conclusão do inquérito nesta quarta-feira (20), o caso será encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para os próximos procedimentos legais.