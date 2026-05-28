A Polícia Civil concluiu o inquérito que investiga a morte de uma mulher de 31 anos e indiciou o namorado dela, de 34 anos, pelo crime de feminicídio. Segundo as investigações, após matar a vítima a facadas na frente dos dois filhos dela, o suspeito obrigou a criança mais velha, de 9 anos, a limpar o sangue espalhado pela residência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu em Timóteo, no Vale do Aço, em Minas Gerais, no dia 24 de abril. De acordo com a apuração da polícia, o assassinato teria sido motivado por ciúmes durante uma discussão entre o casal.