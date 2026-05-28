A audiência de instrução dos técnicos de enfermagem acusados de matar pacientes internados em uma UTI deve se estender até o próximo dia 8 de junho. No primeiro dia de depoimentos, realizado nesta quarta-feira (27), oito testemunhas foram ouvidas entre representantes da acusação e da defesa. O processo tenta esclarecer a motivação do crime, que teve grande repercussão nacional.
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O caso é analisado pelo Tribunal do Júri de Taguatinga, no Distrito Federal. Segundo informações obtidas no processo, os técnicos de enfermagem Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, de 24 anos, Amanda Rodrigues de Sousa, de 28, e Marcela Camilly Alves da Silva, de 22, teriam alegado que as vítimas “davam muito trabalho”.
As vítimas identificadas na investigação são Miranilde Pereira da Silva, de 75 anos, João Clemente, de 63, e Marcos Moreira, de 33. Os três estavam internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Anchieta quando ocorreram os crimes.
Ao todo, o júri pretende ouvir 32 testemunhas ao longo da fase de instrução. Entre os depoentes do primeiro dia esteve o delegado Maurício Iacozzili, da Coordenação de Repressão a Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil do Distrito Federal (CHPP/PCDF), responsável pelas investigações do caso.