A audiência de instrução dos técnicos de enfermagem acusados de matar pacientes internados em uma UTI deve se estender até o próximo dia 8 de junho. No primeiro dia de depoimentos, realizado nesta quarta-feira (27), oito testemunhas foram ouvidas entre representantes da acusação e da defesa. O processo tenta esclarecer a motivação do crime, que teve grande repercussão nacional.

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O caso é analisado pelo Tribunal do Júri de Taguatinga, no Distrito Federal. Segundo informações obtidas no processo, os técnicos de enfermagem Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, de 24 anos, Amanda Rodrigues de Sousa, de 28, e Marcela Camilly Alves da Silva, de 22, teriam alegado que as vítimas “davam muito trabalho”.