Uma jovem de 22 anos foi presa nesta quarta-feira (27) suspeita de envolvimento no assassinato do próprio pai. Maria Clara dos Santos Barcelos foi detida em um supermercado onde trabalhava, após investigação da Polícia Civil apontá-la como uma das mandantes do crime ocorrido em março deste ano.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A vítima, Leonardo Martins Barcelos, foi morta dentro da casa da família no dia 28 de março. Segundo as investigações, o autor dos disparos seria o namorado de Maria Clara, identificado como Gilberto Mendes Júnior, que segue foragido.