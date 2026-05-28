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HOMICÍDIO

Filha manda namorado matar pai e é presa: 'não teria paz'

Por Da Redação | Rio de Janeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Filha manda namorado matar pai e é presa: 'não teria paz'
Filha manda namorado matar pai e é presa: 'não teria paz'

Uma jovem de 22 anos foi presa nesta quarta-feira (27) suspeita de envolvimento no assassinato do próprio pai. Maria Clara dos Santos Barcelos foi detida em um supermercado onde trabalhava, após investigação da Polícia Civil apontá-la como uma das mandantes do crime ocorrido em março deste ano.

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O caso aconteceu em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A vítima, Leonardo Martins Barcelos, foi morta dentro da casa da família no dia 28 de março. Segundo as investigações, o autor dos disparos seria o namorado de Maria Clara, identificado como Gilberto Mendes Júnior, que segue foragido.

De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o crime foi praticado na frente da filha caçula de Leonardo, uma criança de 8 anos. A polícia apura que a motivação estaria relacionada a conflitos familiares envolvendo uma edícula nos fundos da residência e desentendimentos após a morte do cachorro da família.

As investigações também apontam que, dias antes do homicídio, Maria Clara enviou mensagens de áudio a familiares afirmando que “só teria paz quando ele morresse”.

A Polícia Civil informou que reuniu imagens de câmeras de segurança e outros elementos que embasaram os mandados de prisão contra o casal. Enquanto Maria Clara foi localizada e presa, Gilberto Mendes Júnior continua sendo procurado.

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