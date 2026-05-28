Primeira-dama do Estado de São Paulo e presidente do Fundo Social estadual, Cristiane Freitas faz nesta semana uma série de visitas às carretas de cursos do programa Caminho da Capacitação, que completa um ano e que está atendendo 15 cidades na região do Vale do Paraíba.

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Nesta quinta-feira (28), ela visitou as instalações nas cidades de Caçapava, Jambeiro, Monteiro Lobato, Roseira e São José dos Campos. Durante a semana, ela também esteve em Pindamonhangaba e Guaratinguetá. Nessa sexta. Cristiane visitará outros municípios da região.