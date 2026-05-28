Primeira-dama do Estado de São Paulo e presidente do Fundo Social estadual, Cristiane Freitas faz nesta semana uma série de visitas às carretas de cursos do programa Caminho da Capacitação, que completa um ano e que está atendendo 15 cidades na região do Vale do Paraíba.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Nesta quinta-feira (28), ela visitou as instalações nas cidades de Caçapava, Jambeiro, Monteiro Lobato, Roseira e São José dos Campos. Durante a semana, ela também esteve em Pindamonhangaba e Guaratinguetá. Nessa sexta. Cristiane visitará outros municípios da região.
O programa Caminho da Capacitação é promovido pelo Fundo Social de São Paulo em parceria com o Qualifica SP e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, levando cursos profissionalizantes itinerantes para diversas cidades paulistas.
As agendas da primeira-dama são realizadas nas carretas instaladas em cada cidade, nas quais são oferecidos cursos gratuitos de qualificação profissional, com foco na geração de renda e na ampliação de oportunidades para a população.
Atualmente, o Vale conta com 21 carretas instaladas em 15 cidades. Há cursos de Panificação, Açougue, Cuidador de Idosos, Manutenção de Motos, Tecnologia, Costura Criativa, Pet, Confecção Industrial, Imagem Pessoal, Hospitalidade, Beleza e Estética e Gastronomia.
Os alunos receberão certificado em formatura que ocorrerá na próxima quarta-feira (3), evento que deve contar com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
Possibilidade para moradores do Vale
Em Roseira, em conversa com alunos nas carretas, Cristiane destacou as possibilidades que o programa traz para os moradores do Vale.
“Você pode escolher se vai se empregar ou se vai empreender. Vocês podem fazer o que quiserem a partir desse curso. E que a escolha seja um sucesso, uma possibilidade para cada um de vocês. É esse o caminho. O objetivo é capacitação”, disse a primeira-dama.
“Que vocês possam atingir o objetivo de vocês. Cada um na sua maneira, para vocês alcançarem o sucesso.”