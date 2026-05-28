Um jovem de 19 anos, conhecido por ostentar armas de fogo e maços de dinheiro em postagens nas redes sociais, foi preso em flagrante por policiais civis da Deic (Delegacia Especializada de Investigação Criminal) de Taubaté.

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A captura aconteceu durante uma investigação crucial sobre o desaparecimento de três jovens no município. O suspeito foi detido no Condomínio Residencial Sérgio Lucchiari, no bairro Barreiro, após tentar fugir a pé ao notar a aproximação das equipes.