Um jovem de 19 anos, conhecido por ostentar armas de fogo e maços de dinheiro em postagens nas redes sociais, foi preso em flagrante por policiais civis da Deic (Delegacia Especializada de Investigação Criminal) de Taubaté.
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A captura aconteceu durante uma investigação crucial sobre o desaparecimento de três jovens no município. O suspeito foi detido no Condomínio Residencial Sérgio Lucchiari, no bairro Barreiro, após tentar fugir a pé ao notar a aproximação das equipes.
Durante a ação, os policiais se depararam com o indivíduo correndo por entre os blocos de prédios carregando uma sacola e uma pochete. Ao receber voz de parada, ele empreendeu fuga, mas foi cercado e abordado de prontidão.
Apreensão inclui rádio comunicador e dezenas de porções de drogas
Na revista realizada na sacola e na pochete do suspeito, as equipes de investigação localizaram um verdadeiro kit de logística para o tráfico de drogas, incluindo um equipamento usado para monitorar as viaturas.
Ao todo, as autoridades apreenderam: 190 pinos de cocaína; 136 pedras de crack; 15 porções de maconha; Quantias em dinheiro vivo; Um rádio comunicador HT (utilizado para avisar sobre a presença da polícia).
Ostentação nas redes sociais e imagens da prisão
O comportamento do jovem já vinha sendo monitorado na internet. Há registros que mostram o autor ostentando armas e exibindo bolos de notas de dinheiro em suas redes sociais, em claro sinal de provocação.
O rapaz de 19 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu preso, à disposição da Justiça. A Deic de Taubaté informou que mantém as ações e buscas na região para localizar os jovens desaparecidos e seguir com a redução dos índices criminais no Vale do Paraíba.