Um homem foi preso em flagrante em Guaratinguetá, nesta quinta-feira (28), durante operação da Polícia Federal para combater crimes relacionados ao armazenamento e ao compartilhamento de arquivos contendo abuso sexual infantojuvenil praticados por meio da internet.

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O suspeito foi preso durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, cuja ordem judicial foi expedida pela 2ª Vara Federal de Taubaté, no âmbito da Operação Guardiões da Esperança.