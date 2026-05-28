Um homem foi preso em flagrante em Guaratinguetá, nesta quinta-feira (28), durante operação da Polícia Federal para combater crimes relacionados ao armazenamento e ao compartilhamento de arquivos contendo abuso sexual infantojuvenil praticados por meio da internet.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O suspeito foi preso durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, cuja ordem judicial foi expedida pela 2ª Vara Federal de Taubaté, no âmbito da Operação Guardiões da Esperança.
Segundo a PF. as investigações apontaram que o investigado participou, entre março e maio de 2025, de grupos em aplicativo de mensagens voltados exclusivamente ao compartilhamento e download de imagens e vídeos com material de abuso sexual infantojuvenil.
Durante o cumprimento da medida judicial, foram apreendidos equipamentos eletrônicos que serão submetidos à perícia para continuidade das investigações. O investigado poderá responder pelos crimes de armazenamento e de compartilhamento de material de abuso sexual infantojuvenil.
Nomenclatura e alerta
Embora o termo “pornografia” ainda conste no Estatuto da Criança e do Adolescente para caracterizar situações envolvendo crianças e adolescentes em atividades sexuais explícitas, a PF explicou que a comunidade internacional adota preferencialmente expressões como “abuso sexual de crianças e adolescentes” ou “violência sexual contra crianças e adolescentes”, por refletirem de forma mais adequada a gravidade desses crimes.
A Polícia Federal reforça a importância de pais e responsáveis acompanharem e orientarem crianças e adolescentes sobre o uso seguro da internet, redes sociais, jogos e aplicativos. O diálogo aberto e a observação de mudanças de comportamento podem ajudar na prevenção e identificação de situações de risco.