Legendários

A Câmara de São José dos Campos aprovou nessa quinta-feira (28) o projeto que cria o Dia dos Legendários no Calendário Oficial de Festas e Comemorações do Município. A data será comemorada na primeira terça-feira do mês de julho.

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A favor

O projeto recebeu 15 votos a favor: dos vereadores Claudio Apolinário (PSD), Fabião Zagueiro (PSD), Fernando Petiti (PSDB), Gilson Campos (PRD), Lino Bispo (PL), Marcão da Academia (PSD), Marcelo Garcia (PRD), Milton Vieira Filho (Republicanos), Rafael Pascucci (PSD), Renato Santiago (União), Roberto Chagas (PL), Sérgio Camargo (PL), Sidney Campos (PSDB), Thomaz Henrique (PL) e Zé Luis (PSD).