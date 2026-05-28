Legendários
A Câmara de São José dos Campos aprovou nessa quinta-feira (28) o projeto que cria o Dia dos Legendários no Calendário Oficial de Festas e Comemorações do Município. A data será comemorada na primeira terça-feira do mês de julho.
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A favor
O projeto recebeu 15 votos a favor: dos vereadores Claudio Apolinário (PSD), Fabião Zagueiro (PSD), Fernando Petiti (PSDB), Gilson Campos (PRD), Lino Bispo (PL), Marcão da Academia (PSD), Marcelo Garcia (PRD), Milton Vieira Filho (Republicanos), Rafael Pascucci (PSD), Renato Santiago (União), Roberto Chagas (PL), Sérgio Camargo (PL), Sidney Campos (PSDB), Thomaz Henrique (PL) e Zé Luis (PSD).
Contra
Apenas três vereadores votaram contra: Amélia Naomi (PT), Carlos Abranches (Cidadania) e Juliana Fraga (PT).
Sem voto
Os vereadores Anderson Senna (PL) e Rogério da Acasem (PP) não estavam na sessão. Roberto do Eleven (PSD), que é o presidente da Câmara, votaria apenas em caso de empate.
Justificativa 1
O projeto foi apresentado por Claudio Apolinario. No texto, o vereador alegou que "o movimento Legendários, fundado em 2015 na Guatemala e presente no Brasil desde 2017, tem se expandido em diferentes regiões do país, reunindo homens em iniciativas de formação pessoal, fortalecimento de vínculos, disciplina, serviço e compromisso com valores que repercutem positivamente no ambiente familiar e social".
Justificativa 2
"Trata-se de iniciativa que contribui para o fortalecimento da responsabilidade pessoal, da liderança, da vida familiar, da convivência comunitária e de ações de impacto social, inclusive em apoio a famílias carentes e em situação de vulnerabilidade, o que justifica o reconhecimento da presente data no âmbito municipal", acrescentou o vereador.
Justificativa 3
"A iniciativa valoriza ações e princípios que contribuem para o fortalecimento da família, da convivência comunitária e da responsabilidade social, respeitando plenamente as competências administrativas do Poder Executivo e a legislação vigente", completou Apolinario, que é pastor evangélico.