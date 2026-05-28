Lançado em 2024 pela Idealiza Cidades, o projeto do Parque Una São José dos Campos traz o conceito de um bairro planejado para promover a conexão entre pessoas, natureza e vida urbana.

Inspirado no conceito de “bairros caminháveis e conectados”, o Parque Una São José dos Campos nasce como um projeto urbano planejado para integrar moradia, natureza, serviços, mobilidade e espaços de convivência, promovendo uma nova forma de viver a cidade.

O novo bairro está sendo construído no icônico Terreno das Vaquinhas e dos Girassóis, no Jardim Aquarius, zona oeste de São José dos Campos. Trata-se de um dos maiores empreendimentos imobiliários do estado de São Paulo.

A Idealiza Cidades já criou o Parque Una em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o primeiro bairro planejado idealizado pela urbanizadora, e o Parque Una Uberlândia, em Minas Gerais, em 2022.

O Parque Una São José dos Campos é o maior projeto da Idealiza Cidades. Com 560 mil metros quadrados, o empreendimento conquistou 100% das vendas na sua primeira oferta de lotes unifamiliares abertos e possui um VGV de R$ 11 bilhões.

Primeiros lançamentos

Segundo de Marco, os quatro primeiros prédios do Parque Una São José dos Campos (dois residenciais e dois corporativos) serão lançados ainda em 2026. Já a infraestrutura completa do novo bairro deve ser concluída até o fim de 2027, enquanto a entrega dos edifícios está prevista para começar em 2029.

Considerado um dos maiores empreendimentos imobiliários do estado de São Paulo, o Parque Una começa a ganhar forma no icônico Terreno das Vaquinhas e dos Girassóis, no Jardim Aquarius, zona oeste de São José.

As obras de infraestrutura do novo bairro planejado atingiram 29% de execução. A aprovação do projeto dos dois primeiros edifícios pela Prefeitura foi oficializada na última sexta-feira (22/05), marcando mais um avanço no desenvolvimento do empreendimento.

Primeiro edifício residencial

A construção do primeiro empreendimento residencial do Parque Una São José marca o início do desenvolvimento do Setor Parque do bairro, com um projeto concebido a partir da integração entre arquitetura, paisagem e experiência de viver.

O empreendimento propõe áreas comuns desenhadas para permanência, convivência e ampliação da experiência do morar, em diálogo direto com os princípios urbanos do bairro.

“Quando as pessoas conhecem o Parque Una, elas ficam maravilhadas”, disse Hélio Mítica, sócio e cofundador da AREAURBANISMO, responsável pelo projeto urbanístico do bairro.

“De poder vivenciar um pouco o que é estar num bairro planejado, que tem seus espaços livres projetados, que tem todos os edifícios com fachada ativa, que tem esse acolhimento, que é o que a gente procura trazer nos projetos de Parque Una”, afirmou.

Segundo ele, o bairro em construção em São José dos Campos será totalmente aberto. “Tem um princípio que a gente usa nos desenhos de Parque Una, que é ser um bairro vivo, de ser um bairro conectado com o entorno”.





Sensação de segurança

Mítica explica que o conceito de bairro aberto contribuiu para ampliar a sensação de segurança a partir da ocupação do espaço.

“A gente vai trabalhar muito mais com a questão das fachadas ativas, dos olhos na rua, a gente tem sistemas de segurança complementares, mas a principal aposta é num bairro vivo, que tenha movimento durante o dia, à noite, bem iluminado, em que as pessoas se sentem seguras de caminhar na rua, de conhecer umas às outras, que circulem pelo bairro, e é daí que vem a segurança”, afirmou o urbanista.

Projeto feito por muitas cabeças e mãos

Mítica explicou que o projeto do Parque Una nasce de um trabalho coletivo de muitas mentes criativas, com foco no conceito do projeto e com “muita transpiração”.

“Não é chegar ao terreno e ter uma grande inspiração. Tem muita transpiração, muitas horas estudando o entorno, entendendo o local onde você está e conversando muito com o time”, explicou.

“Todos os projetos do Parque Una que a gente fez até hoje com a Idealiza, eles foram muito um trabalho de grupo.”

Segundo Mítica, todo mundo tem que estar compartilhando a mesma visão.

“Eu acho que o nosso trabalho como urbanista é meio que ficar de maestro. Fazer todo mundo comprar a mesma ideia, comprar a mesma visão, para trabalhar em prol daquele projeto, daquele cenário, daquele ideal que a gente está montando com o cliente.”

Série de vídeos

A concepção e o desenvolvimento do Parque Una São José dos Campos serão aprofundados numa série inédita de videocasts lançada pela Idealiza Cidades. O objetivo é o público conhecer, em profundidade, o pensamento por trás do Parque Una São José e do primeiro edifício residencial do bairro planejado.

Intitulada “Conversas que Constroem”, a série reúne conversas conduzidas por Fabiano de Marco, sócio e cofundador da Idealiza Cidades, com os escritórios responsáveis pelos projetos que dão forma ao empreendimento e ao conceito do bairro, trazendo reflexões sobre urbanismo, arquitetura, paisagismo e design de interiores.

O primeiro episódio aborda o conceito urbano do Parque Una São José e a proposta de construção de um bairro pensado para promover conexões entre pessoas, natureza e vida urbana. Na sequência, os episódios mergulham nas diferentes disciplinas que deram forma ao primeiro edifício residencial: arquitetura, assinada pelo Ideia1; paisagismo, desenvolvido pela Somos EXP; e design de interiores, criado pela Superlimão.



Mais conversa, menos entrevista

Com uma linguagem mais próxima de uma conversa do que de uma campanha imobiliária tradicional, os episódios promovem bate-papos sobre temas como permanência, integração entre interior e exterior, convivência, paisagem urbana e o impacto da arquitetura na vida cotidiana.

A proposta também busca ampliar a conversa sobre qualidade urbana e profundidade de projeto em São José dos Campos, trazendo ao mercado local um conteúdo que valoriza o pensamento por trás da construção da cidade.

Ao longo da série, os conteúdos apresentam os bastidores criativos e conceituais do empreendimento, reunindo entrevistas e insights dos profissionais responsáveis pelo urbanismo, arquitetura, paisagismo e interiores que compõem o projeto do Parque Una São José e do primeiro edifício residencial do bairro.

Mais do que apresentar um empreendimento, o objetivo do conteúdo é revelar o processo criativo, os estudos e as intenções que orientaram cada decisão de projeto, reforçando um posicionamento já característico da Idealiza: desenvolver espaços que nascem a partir de uma visão integrada entre cidade, convivência e experiência de morar.

Assista na íntegra ao primeiro episódio do VideoCast: https://www.youtube.com/watch?v=ZgSGrt0Xq14

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