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NÃO PRESTOU SOCORRO

Menor de 15 anos atropelou e matou idosa em SJC, diz polícia

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução

A Polícia Civil identificou o motorista envolvido no atropelamento que matou a idosa Matilde Gil Treviza de Carvalho, de 89 anos, em São José dos Campos.

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Segundo os investigadores, o veículo era conduzido por um adolescente de 15 anos no momento do acidente, ocorrido no bairro Galo Branco. O caso causou forte comoção na cidade.

O atropelamento aconteceu na noite do último sábado (23), na Avenida Octávia Porto Rodrigues, no cruzamento com a rua Benedito Andrade, no Residencial Galo Branco.

Matilde foi socorrida pelo Samu e levada ao Hospital Municipal da Vila Industrial, mas morreu nesta quarta-feira (27), após complicações no quadro clínico.

Polícia identifica adolescente e apreende Audi A3

De acordo com a Polícia Civil, investigadores do 5º DP (Distrito Policial) conseguiram esclarecer o caso em menos de 24 horas após a formalização do boletim de ocorrência por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

As diligências levaram à identificação do carro envolvido, um Audi A3, que foi apreendido e encaminhado para perícia do Instituto de Criminalística.

Segundo a polícia, o motorista era o adolescente de iniciais K.F.C., de 15 anos, que compareceu à delegacia acompanhado dos pais. Durante o depoimento, houve confirmação da condução do veículo e do envolvimento no atropelamento.

O caso será encaminhado à Vara da Infância e Juventude, responsável pelas medidas legais envolvendo o adolescente.

Idosa morreu dias após atropelamento

Matilde Gil Treviza de Carvalho foi atingida pelo veículo na noite de sábado, por volta das 20h30. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do atropelamento.

Após o acidente, ela recebeu atendimento médico e chegou a ter alta hospitalar. Porém, três dias depois, voltou ao Hospital Municipal da Vila Industrial com fortes dores e precisou passar por cirurgia.

O quadro clínico se agravou após o procedimento, e a morte foi confirmada às 11h13 desta quarta-feira (27).

Motorista fugiu sem prestar socorro

Inicialmente, o caso era tratado como autoria desconhecida, já que o motorista fugiu sem prestar assistência à vítima após o atropelamento.

A investigação mobilizou policiais civis, que analisaram imagens, realizaram diligências e conseguiram localizar o veículo suspeito rapidamente.

A Polícia Civil destacou o trabalho do setor de investigações do 5º DP e afirmou que a rápida identificação demonstra “comprometimento, eficiência investigativa e pronta resposta à sociedade”.

Caso gerou comoção no Galo Branco

A morte de Matilde provocou repercussão entre moradores do bairro Galo Branco e nas redes sociais. Familiares e amigos cobraram justiça após a confirmação de que o motorista havia deixado o local do acidente.

O cruzamento onde ocorreu o atropelamento é uma área de intenso movimento de veículos e pedestres, especialmente durante a noite.

As investigações seguem para conclusão do inquérito policial.

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