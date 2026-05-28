A Polícia Civil identificou o motorista envolvido no atropelamento que matou a idosa Matilde Gil Treviza de Carvalho, de 89 anos, em São José dos Campos.
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Segundo os investigadores, o veículo era conduzido por um adolescente de 15 anos no momento do acidente, ocorrido no bairro Galo Branco. O caso causou forte comoção na cidade.
O atropelamento aconteceu na noite do último sábado (23), na Avenida Octávia Porto Rodrigues, no cruzamento com a rua Benedito Andrade, no Residencial Galo Branco.
Matilde foi socorrida pelo Samu e levada ao Hospital Municipal da Vila Industrial, mas morreu nesta quarta-feira (27), após complicações no quadro clínico.
Polícia identifica adolescente e apreende Audi A3
De acordo com a Polícia Civil, investigadores do 5º DP (Distrito Policial) conseguiram esclarecer o caso em menos de 24 horas após a formalização do boletim de ocorrência por homicídio culposo na direção de veículo automotor.
As diligências levaram à identificação do carro envolvido, um Audi A3, que foi apreendido e encaminhado para perícia do Instituto de Criminalística.
Segundo a polícia, o motorista era o adolescente de iniciais K.F.C., de 15 anos, que compareceu à delegacia acompanhado dos pais. Durante o depoimento, houve confirmação da condução do veículo e do envolvimento no atropelamento.
O caso será encaminhado à Vara da Infância e Juventude, responsável pelas medidas legais envolvendo o adolescente.
Idosa morreu dias após atropelamento
Matilde Gil Treviza de Carvalho foi atingida pelo veículo na noite de sábado, por volta das 20h30. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do atropelamento.
Após o acidente, ela recebeu atendimento médico e chegou a ter alta hospitalar. Porém, três dias depois, voltou ao Hospital Municipal da Vila Industrial com fortes dores e precisou passar por cirurgia.
O quadro clínico se agravou após o procedimento, e a morte foi confirmada às 11h13 desta quarta-feira (27).
Motorista fugiu sem prestar socorro
Inicialmente, o caso era tratado como autoria desconhecida, já que o motorista fugiu sem prestar assistência à vítima após o atropelamento.
A investigação mobilizou policiais civis, que analisaram imagens, realizaram diligências e conseguiram localizar o veículo suspeito rapidamente.
A Polícia Civil destacou o trabalho do setor de investigações do 5º DP e afirmou que a rápida identificação demonstra “comprometimento, eficiência investigativa e pronta resposta à sociedade”.
Caso gerou comoção no Galo Branco
A morte de Matilde provocou repercussão entre moradores do bairro Galo Branco e nas redes sociais. Familiares e amigos cobraram justiça após a confirmação de que o motorista havia deixado o local do acidente.
O cruzamento onde ocorreu o atropelamento é uma área de intenso movimento de veículos e pedestres, especialmente durante a noite.
As investigações seguem para conclusão do inquérito policial.