A Polícia Civil identificou o motorista envolvido no atropelamento que matou a idosa Matilde Gil Treviza de Carvalho, de 89 anos, em São José dos Campos.

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Segundo os investigadores, o veículo era conduzido por um adolescente de 15 anos no momento do acidente, ocorrido no bairro Galo Branco. O caso causou forte comoção na cidade.