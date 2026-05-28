O STJ (Superior Tribunal de Justiça) agendou para o dia 16 de junho o início do julgamento do recurso da Prefeitura de São José dos Campos no processo que contesta o uso de recursos do município para o custeio de atividades desportivas profissionais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A apelação será analisada em sessão virtual da Primeira Turma do STJ, com duração de sete dias. Até agora, nas duas primeiras instâncias, as decisões foram desfavoráveis à Prefeitura.