"Sua alegria permanecerá para sempre em nossa memória e em nossos corações."

Foi com esse misto de dor e carinho que a comunidade escolar de Guaratinguetá deu voz ao sentimento que comove a região.

A partida precoce da pequena Maria Eloá Gonçalves Guerra, de apenas 7 anos, ocorrida na última quarta-feira (27), transformou a rotina do Colégio Tableau e o peito de familiares e amigos em um território de profunda saudade.