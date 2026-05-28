28 de maio de 2026
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LUTO EM GUARÁ

Adeus, Maria Eloá: 'Alegria permanece em nossos corações'

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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"Sua alegria permanecerá para sempre em nossa memória e em nossos corações."

Foi com esse misto de dor e carinho que a comunidade escolar de Guaratinguetá deu voz ao sentimento que comove a região.

A partida precoce da pequena Maria Eloá Gonçalves Guerra, de apenas 7 anos, ocorrida na última quarta-feira (27), transformou a rotina do Colégio Tableau e o peito de familiares e amigos em um território de profunda saudade.

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Diante de uma perda tão imensurável, o eco dessas palavras dita o tom de uma despedida que mobiliza a cidade nesta quinta-feira (28), transformando o luto em uma rede de afeto e memórias que o tempo jamais poderá apagar. A causa da morte não foi divulgada.

Nas redes sociais, a comoção foi imediata. Abalada, a direção do Colégio Tableau, onde a menina estudava, suspendeu as atividades rotineiras e manifestou publicamente o pesar que resume o sentimento coletivo:

"Hoje nossa escola amanheceu mais triste. Com muito carinho e respeito, nos despedimos da nossa querida aluna Maria Eloá Gonçalves Guerra, que deixará saudades eternas em nossa comunidade escolar."

O adeus à pequena Maria Eloá reuniu familiares, amigos e moradores na tarde desta quinta-feira.

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