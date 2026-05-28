Um homem procurado pela Justiça por homicídio foi preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) durante uma fiscalização de rotina na rodovia Presidente Dutra, em Jacareí, na manhã desta quarta-feira (28).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O suspeito utilizava identidade falsa e tentou enganar os policiais durante a abordagem.
A prisão aconteceu no km 157 da BR-116, quando agentes da PRF abordaram uma caminhonete VW Amarok. Segundo a corporação, o comportamento do motorista e divergências nas informações apresentadas levantaram suspeitas da equipe.
Durante a fiscalização, os policiais aprofundaram a checagem dos dados e realizaram procedimentos de identificação facial e consultas aos sistemas de segurança pública. Foi então constatado que o homem utilizava documentos falsos para esconder a verdadeira identidade.
De acordo com a PRF, havia contra ele um mandado de prisão em aberto por condenação pelo crime de homicídio. A pena determinada pela Justiça é de 14 anos de prisão em regime fechado.
Condenado por homicídio usava documentos falsos
Segundo informações apuradas durante a ocorrência, o homem teria pago uma alta quantia em dinheiro para conseguir um novo registro civil ideologicamente falso.
Com os documentos irregulares, ele também conseguiu emitir uma CNH (Carteira Nacional de Habilitação) em outro nome.
A PRF informou que o caso evidencia o uso de fraudes documentais por criminosos para tentar escapar da Justiça e circular livremente pelo país.
Suspeito foi levado para a Polícia Federal em São José
Após a confirmação da identidade verdadeira e do mandado de prisão, o homem foi detido pelos crimes de falsidade ideológica e também pelo cumprimento da ordem judicial.
Ele foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal, em São José dos Campos, onde permaneceu à disposição da Justiça.
PRF destaca fiscalização nas rodovias
A PRF destacou que abordagens e fiscalizações rotineiras nas rodovias federais têm ajudado na localização de foragidos e no combate ao crime organizado.
Segundo a corporação, a análise comportamental, conferência documental e cruzamento de dados nos sistemas policiais são fundamentais para identificar criminosos que tentam utilizar identidades falsas.