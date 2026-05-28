Um homem procurado pela Justiça por homicídio foi preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) durante uma fiscalização de rotina na rodovia Presidente Dutra, em Jacareí, na manhã desta quarta-feira (28).

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O suspeito utilizava identidade falsa e tentou enganar os policiais durante a abordagem.