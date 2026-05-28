A morte da idosa Matilde Gil Treviza de Carvalho, de 89 anos, comoveu moradores de São José dos Campos e agora é alvo de investigação da Polícia Civil. Ela morreu nesta quarta-feira (27), dias após ser atropelada no bairro Galo Branco. O motorista envolvido fugiu sem prestar socorro e ainda não foi identificado.

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O atropelamento aconteceu na noite de sábado (23), por volta das 20h30, na Avenida Octávia Porto Rodrigues, no cruzamento com a rua Benedito Andrade, região do Residencial Galo Branco.