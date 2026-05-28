A morte da idosa Matilde Gil Treviza de Carvalho, de 89 anos, comoveu moradores de São José dos Campos e agora é alvo de investigação da Polícia Civil. Ela morreu nesta quarta-feira (27), dias após ser atropelada no bairro Galo Branco. O motorista envolvido fugiu sem prestar socorro e ainda não foi identificado.
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O atropelamento aconteceu na noite de sábado (23), por volta das 20h30, na Avenida Octávia Porto Rodrigues, no cruzamento com a rua Benedito Andrade, região do Residencial Galo Branco.
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Matilde foi atingida pelo veículo. O caso foi registrado no 5º Distrito Policial de São José dos Campos como homicídio culposo na direção de veículo automotor.
Matilde chegou a receber atendimento do Samu e foi levada ao Hospital Municipal da Vila Industrial. Segundo o boletim de ocorrência, ela apresentava diversas lesões provocadas pelo impacto. Após os primeiros cuidados médicos, a idosa recebeu alta.
Idosa voltou ao hospital após dores
Três dias depois do atropelamento, Matilde voltou ao Hospital Municipal com fortes dores. Ela precisou passar por cirurgia, mas sofreu complicações no quadro clínico e não resistiu.
A morte foi confirmada às 11h13 desta quarta-feira (27). A Polícia Civil anexou ao inquérito documentos médicos, guia de encaminhamento ao IML e relatório de óbito.
Motorista fugiu sem prestar socorro
O principal foco da investigação é identificar o motorista que atropelou a idosa e abandonou o local sem prestar assistência.
O boletim foi registrado como autoria desconhecida. Agora, investigadores devem analisar imagens de câmeras de segurança de comércios, residências e vias próximas para tentar identificar o veículo envolvido e reconstruir a dinâmica do acidente.
A polícia também deve apurar a velocidade do automóvel, as condições de visibilidade no momento do atropelamento e a conduta do motorista após atingir a vítima.
Caso gera comoção no Galo Branco
A morte de Matilde gerou repercussão entre moradores do Galo Branco, bairro conhecido pelo movimento intenso de veículos e pedestres, principalmente no período noturno.
Familiares e amigos lamentaram a perda nas redes sociais e cobraram justiça. Informações que possam ajudar na identificação do veículo podem ser repassadas anonimamente pelo telefone 181, do Disque-Denúncia.
A Polícia Civil segue investigando o caso.