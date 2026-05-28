A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou o recolhimento do lote 13/25 do coco ralado da marca Casa de Mãe após um laudo técnico resultar insatisfatório em relação à quantidade dióxido de enxofre no produto. Apesar de a substância ser autorizada como conservante de alimentos, há limites estabelecidos para sua utilização.

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O órgão também determinou a suspensão da distribuição, da venda, da divulgação e do uso do produto fabricado pela Qualicoco Ltda. A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (28).