O MPF (Ministério Público Federal) ajuizou uma ação civil pública para obrigar o ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), de São José dos Campos, a adotar série de medidas para reparar os atos de repressão política ocorridos na instituição durante a ditadura militar, além de evitar que eles se repitam.

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Os pedidos do MPF foram apresentados à Justiça Federal na última segunda-feira (25). Até hoje, segundo o órgão, a atuação do ITA foi insuficiente para manter a comunidade acadêmica e a sociedade cientes dos abusos cometidos no período e para fazer justiça às vítimas de prisões, perseguições e demissões realizadas nas décadas de 1960 e 1970.