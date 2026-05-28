Neymar segue na Seleção Brasileira, mas ainda corre risco de ficar fora da Copa do Mundo. A comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti decidiu, nesta quinta-feira (28), não cortar o atacante neste momento e vai acompanhar diariamente a evolução da lesão muscular na panturrilha direita.
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O camisa 10 passou por exames após reclamar de dores e teve diagnosticada uma lesão de grau 2 na panturrilha. Segundo o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, o prazo estimado de recuperação varia entre duas e três semanas.
Com isso, Neymar está fora dos amistosos preparatórios e dificilmente terá condições de atuar na estreia do Brasil na Copa, marcada para o dia 13 de junho, contra Marrocos.
Apesar da preocupação, a CBF ainda aposta na recuperação do jogador e pretende manter tratamento intensivo durante a preparação da equipe. Internamente, a avaliação seguirá “dia a dia”, e um eventual corte não está descartado caso a recuperação não evolua dentro do esperado.
A situação gerou debate entre comentaristas esportivos e aumentou a pressão sobre Carlo Ancelotti. Parte da imprensa esportiva defende que a Seleção faça um corte imediato para evitar incertezas às vésperas da Copa.
Neymar voltou recentemente à Seleção após longo período afastado por lesões. A possível ausência na estreia da Copa reacende preocupações sobre a condição física do atacante às vésperas do principal torneio do futebol mundial.