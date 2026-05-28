Neymar segue na Seleção Brasileira, mas ainda corre risco de ficar fora da Copa do Mundo. A comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti decidiu, nesta quinta-feira (28), não cortar o atacante neste momento e vai acompanhar diariamente a evolução da lesão muscular na panturrilha direita.

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O camisa 10 passou por exames após reclamar de dores e teve diagnosticada uma lesão de grau 2 na panturrilha. Segundo o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, o prazo estimado de recuperação varia entre duas e três semanas.