A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a proibição da venda, distribuição, divulgação e uso do creme redutor de medidas Popozuda BumbumBrazil e também aplicou sanções ao saneante AC2 Pro Dub Boyz. As determinações foram publicadas oficialmente no Diário Oficial da União desta quinta-feira (28).

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Proibições

Segundo a Anvisa, o creme redutor de medidas Popozuda BumbumBrazil, apesar de ser comercializado e divulgado, não possui registro na Anvisa. O órgão determinou o recolhimento de todos os lotes disponíveis no mercado. O cosmético é fabricado pela empresa JSA Indústria de Cosméticos Ltda.