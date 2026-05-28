O calendário de festas juninas e quermesses já está movimentando as paróquias e entidades de São José dos Campos, com programações que se estendem até o início de julho
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Algumas das mais tradicionais da cidade já estão acontecendo desde a última quinzena de maio. É o caso do Arraiá da Paróquia Santo Agostinho, na avenida Papa João Paulo 2º, nº 150, no Urbanova, aos sábados e domingos, das 19h às 23h.
Outra opção é o Arraiá do São Dimas, realizado na Praça Monsenhor Ascânio Brandão, nº 1, no Jardim São Dimas, de sexta a domingo, das 18h às 22h. Além deles, a Festa Junina da Sagrada Família também já recebe o público na rua Padre Rodolfo, nº 28, na Vila Ema, aos sábados e domingos, das 18h às 22h.
Programação
Confira a programação completa de festas:
- 30 de maio: Arraiá da Bem-Te-Vi, a partir das 17h30, na Rua Sebastião Hummel, nº 728, Centro
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- 30 de maio: Quermesse do Hospital Antoninho, das 18h às 22h, na Avenida Heitor Villa Lobos, nº 1.961, Jardim Renata
. De 31 de maio a 13 de junho: Arraiá do Asilo Santo Antônio, a partir das 19h, na Rua Coronel José Monteiro, nº 713, Centro . De 5 a 21 de junho: Quermesse do Coração de Jesus, das 17h às 22h, na Avenida Andrômeda, nº 3.500, Jardim Satélite . Dias 6 e 7 de junho: Quermesse dos Divinos, das 16h às 23h, na Estrada Monteiro Lobato, nº 3.040, Buquirinha . De 6 de junho a 5 de julho: Arraiá dos Vicentinos do Jardim Paulista, a partir das 18h, na Rua Ana Gonçalves da Cunha, nº 351, Jardim Paulista .