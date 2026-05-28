O calendário de festas juninas e quermesses já está movimentando as paróquias e entidades de São José dos Campos, com programações que se estendem até o início de julho . Para quem quer aproveitar os quitutes típicos e o ambiente festivo com a família, há diversas opções com entrada franca em várias regiões da cidade.

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Algumas das mais tradicionais da cidade já estão acontecendo desde a última quinzena de maio. É o caso do Arraiá da Paróquia Santo Agostinho, na avenida Papa João Paulo 2º, nº 150, no Urbanova, aos sábados e domingos, das 19h às 23h.