Entre as 336 cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes, Pindamonhangaba aparece como o município paulista com a maior taxa de homicídios estimados do estado de São Paulo, com 27,9 casos por 100 mil habitantes.

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De acordo com os dados de 2024, a cidade da região teve 29 homicídios registrados e 19 ocultos, com um total de 48 homicídios estimados.