Entre as 336 cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes, Pindamonhangaba aparece como o município paulista com a maior taxa de homicídios estimados do estado de São Paulo, com 27,9 casos por 100 mil habitantes.
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De acordo com os dados de 2024, a cidade da região teve 29 homicídios registrados e 19 ocultos, com um total de 48 homicídios estimados.
O levantamento é do Atlas da Violência 2026, estudo realizado anualmente pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
“Homicídio oculto” é como o Atlas da Violência classifica as MVCI (Mortes Violentas por Causa Indeterminada), que aumentaram nos últimos anos, o que “prejudica a análise sobre as mortes violentas perpetradas de maneira intencional”, segundo a pesquisa.
Levantamento estadual
Em levantamento realizado por OVALE, que compara as 100 maiores cidades paulistas, a RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) tem 9 das 15 cidades com a mais alta taxa de vítimas de homicídio por 100 mil habitantes de São Paulo, segundo dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).
O indicador leva em conta o número de pessoas mortas em homicídios nos últimos 12 meses – março de 2025 a fevereiro de 2026. O ranking é liderado por Lorena (33 vítimas de homicídio por 100 mil habitantes), depois Cruzeiro (25,35), Ubatuba (24,74) e Caraguatatuba (16,31).
São Sebastião é a sexta da lista (13,49 vítimas por 100 mil) e Pindamonhangaba a sétima (13,30). Guaratinguetá é a 10ª cidade mais violenta do estado (taxa de 10,17), Taubaté está na 11ª posição (9,98) e Caçapava é a 14ª (9,36).
Ranking
A segunda cidade paulista depois de Pindamonhangaba é Embu das Artes, com taxa de 26,6. A terceira é Itapecerica da Serra, com 26,2.
Guaratinguetá aparece na quarta colocação entre os municípios de São Paulo, com 25 homicídios registrados e quatro ocultos, totalizando 29 homicídios estimados e uma taxa de 23,8 casos por 100 mil habitantes.
Nessa mesma lista nacional, a cidade de São José dos Campos é a 15ª mais segura do país, com 34 homicídios registrados e nove ocultos, chegado a 43 estimados e uma taxa de 5,9 homicídios por cada 100 mil habitantes.
O resultado de 2024 faz de São José dos Campos a cidade com mais de 500 mil habitantes mais segura do país, com a menor taxa de homicídios, segundo o Atlas da Violência.
Taubaté ocupa a 55ª colocação entre as cidades com a menor taxa de homicídios, registrando 9,6 por 100 mil – 17 homicídios registrados e 14 ocultos, totalizando 31.
Jacareí aparece na posição de número 33, com taxa de 7,6 por 100 mil – 19 homicídios registrados e nenhum oculto.
Cidades de São Paulo
Treze cidades paulistas entre as 20 com a menor taxa de homicídios do país. A primeira colocação paulista é de Santa Bárbara d’Oeste, em 3º lugar geral, com 3,2 homicídios por 100 mil habitantes. Em seguida aparecem Bragança Paulista (3,8), Itatiba (4,0), Birigui (4,1), Atibaia (4,8) e Votuporanga (5,0).
A capital paulista aparece na 119ª posição, com taxa de 15,3, abaixo da média nacional municipal de 20.
No geral, os 20 municípios com mais de 100 mil habitantes e menores taxas em 2024 estavam integralmente concentrados no Sudeste e no Sul: foram 15 municípios do Sudeste e cinco do Sul.
Os menores valores foram observados em Jaraguá do Sul (SC), com taxa de 2,0 homicídios por 100 mil habitantes, Brusque (SC), com 2,6, Santa Bárbara d’Oeste (SP), com 3,2, Lavras (MG), com 3,6, e Bragança Paulista (SP), com 3,8.
Cidades mais violentas
Em 2024, havia 336 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes. Nesse conjunto, segundo o Atlas da Violência, as taxas de homicídio estimado variaram de 2,0 a 87,2 por 100 mil habitantes.
Ao todo, 46 municípios exibiram taxas acima de 40 homicídios por 100 mil habitantes, enquanto 62 ficaram abaixo de 10 por 100 mil. Além disso, 194 municípios apresentaram taxas inferiores à referência nacional de 23,4 homicídios por 100 mil habitantes.
O ranking dos municípios com mais de 100 mil habitantes e maior letalidade em 2024 revela forte concentração regional. Entre os 20 mais violentos, 17 estavam no Nordeste, 2 no Norte e 1 no Centro-Oeste.
No topo da lista apareceram Maranguape (CE), com taxa de 87,2 homicídios por 100 mil habitantes, Jequié (BA), com 79,4, Maracanaú (CE), com 74,1, Itapipoca (CE), com 74,0, e Caucaia (CE), com 72,9. A Bahia sozinha respondeu por 10 municípios entre os 20 de maior taxa, ao passo que o Ceará contribuiu com cinco.
Em média, a taxa dos 20 municípios mais violentos foi aproximadamente 64,7 homicídios por 100 mil habitantes, ao passo que a dos 20 menos violentos ficou em torno de 4,9.
“A diferença de cerca de 13,2 vezes entre os extremos revela a heterogeneidade da violência no país. Entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, a diferença na prevalência de homicídios entre o grupo dos mais violentos e dos menos é equivalente à diferença das taxas de homicídio entre o Brasil e a Europa”, avaliou a pesquisa.